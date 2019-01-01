Уважаемый абонент, если Вы имели личный кабинет на нашем сайте ранее, но нет доступа к своей старой электронной почте, Вам необходимо создать новый личный кабинет по процедуре регистрации и воспользоваться функцией перезакрепления личного(ых) счета(ов) в разделе "Настройка личных счетов" нового личного кабинета.

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В личном кабинете АО Харьковоблэнерго Вы можете посмотреть историю расчетов и оплатить электроэнергию потребленную до 01.01.2019 . Также Вы сможете:

передать показания счетчика;

воспользоваться сервисной услугой по присоединению к электрическим сетям;

заказать и получить счета на другие платные услуги.

В связи с государственной реформой рынка электроэнергии расчеты за электроэнергию, потребленную с 01.01.2019, должны вестись в личном кабинете ЧАО "Харьковэнергосбыт" ,а за электроэнергию, потребленную в 01.01.2019 - в личном кабинете АО "Харьковоблэнерго" .

В переходный период возможно ограничение на некоторые функции личного кабинета для одной или другой компании.

Вы также можете оперативно отслеживать счета,передавать показания счетчиков и оплачивать услуги электроснабжения без комиссий и переплат при помощи нового мобильного приложения"Харенерго"

Приложение бесплатно доступно для скачивания в App Store и Google Play.Скачать приложение